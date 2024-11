Konkurrenz für Köln: Auch Bundesligisten wollen Prtajin

Eine Million Euro hat sich der 1. FC Union Berlin die Dienste von Ivan Prtajin im Sommer kosten lassen. Der 28-jährige Stürmer kam mit der Empfehlung von 13 Zweitliga-Treffern nach Köpenick. Und das in einer Saison, an deren Ende für den SV Wehen Wiesbaden der Abstieg stand.

Unter der Anzeige geht's weiter

Doch bei Union will es für den Kroaten so überhaupt nicht laufen. Muskuläre Probleme und Knieschmerzen warfen ihn immer wieder zurück, aber auch in fittem Zustand schaffte der großgewachsene Mittelstürmer (1,89 Meter) es nur ein einziges Mal in den Kader, kam in der ersten Pokalrunde aber nicht zum Einsatz.

Klar ist damit, dass die Zeichen fürs Erste auf Trennung stehen, eine Leihe steht im Raum. Der 1. FC Köln sucht genau nach diesem Spielerprofil und hat bereits Gespräche geführt. Doch im Rennen um die Gunst des Stürmers haben die Geißböcke namhafte Konkurrenz. Denn laut ‚Express‘ steht Prtajin auch bei Hannover 96 sowie den Bundesligisten Holstein Kiel und dem FC St. Pauli auf der Liste.

Unter der Anzeige geht's weiter

All diese Vereine eint eine gewisse Ladehemmung im Angriff. Hannovers beste Torschützen stehen, obwohl es in der Liga gut läuft, bei zwei Treffern. St. Pauli hat mit sieben Toren die schwächste Offensive der Bundesliga und bei den Störchen ist bislang nur auf Shuto Machino (vier Tore) Verlass. In Berlin hat Prtajin im Sommer einen Vertrag bis 2027 unterschrieben, ein Leihgeschäft im Winter scheint daher zunächst logisch.