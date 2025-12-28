Menü Suche
Premier League

McAtee schon wieder weg?

von Leon Morsbach - Quelle: Daily Mail
1 min.
McAtee ist fokussiert @Maxppp

James McAtee könnte Nottingham Forest bereits im Winter wieder verlassen. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, haben sich sowohl der FC Chelsea als auch Leeds United nach der Situation des 23-Jährigen erkundigt. Weiteres Interesse an einer Winter-Leihe des offensiven Mittelfeldspielers wird in England dem AFC Bournemouth, dem FC Fulham sowie dem AFC Sunderland nachgesagt.

McAtee war im vergangenen Sommer für eine Ablöse von rund 25,5 Millionen Euro von Manchester City zu den Tricky Trees gewechselt. Seitdem kommt der englische U21-Nationalspieler, der zwischenzeitlich mit einigen Bundesligisten in Verbindung gebracht wurde, unter Trainer Sean Dyche jedoch nicht richtig in Tritt und steht in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend bei null Toren und null Vorlagen. Deshalb läuft es womöglich auf eine schnelle Trennung hinaus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
