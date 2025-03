Union vor Král-Verkauf

Die Wege von Union Berlin und Alex Král (26) werden sich im Sommer wohl endgültig trennen. Laut ‚Relevo‘ will Leihklub Espanyol Barcelona die Kaufoption ziehen. Diese liegt dem Vernehmen nach bei drei Millionen Euro. Noch ist sich der La Liga-15. mit Král aber nicht über das Gehalt einig, wenngleich ein erstes Angebot vorliegt.

Weitere Verhandlungen sind für die kommenden Wochen geplant. Der tschechische Mittelfeldspieler, der für Espanyol in allen 27 Saisonspielen auf dem Platz stand, würde ‚Relevo‘ zufolge gerne in Barcelona bleiben. Sollte eine Einigung ausbleiben, wolle Král zu einem anderen Verein in Spanien wechseln.