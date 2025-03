Medien: Silvas Werder-Zukunft besiegelt

André Silva sorgte im Winter für eine kleine Überraschung, als der Angreifer zum SV Werder Bremen wechselte. Bei den Grün-Weißen sollte die Leihgabe von RB Leipzig als Zielspieler in der Offensive für mehr Strafraumpräsenz sorgen. So richtig aufgegangen ist der Plan des Nordklubs aber bisher nicht.

Nach fünf recht ernüchternden Auftritten erzielte der Portugiese vor der Länderspielpause bei der 2:4-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach seinen ersten Treffer – per Elfmeter. Ein zarter Aufwärtstrend für den Rechtsfuß, dem eigentlich noch acht Spiele bleiben, um Eigenwerbung für einen längeren Verbleib zu betreiben. Doch offenbar reichen den Werder-Verantwortlichen die bisherigen Eindrücke aus, um eine Entscheidung zu fällen.

Laut dem ‚kicker‘ besitzt Silva in Bremen aufgrund der nicht erfüllten Erwartungen keine Zukunft über den Sommer hinaus. Mit Leipzig war zwar keine Kaufoption vereinbart worden. Da Silva bei RB nur noch bis 2026 unter Vertrag steht, wäre bei einem guten Verlauf der Rückrundenleihe eine Vereinbarung im Anschluss an die Saison aber denkbar gewesen. Angesichts von Silvas bisheriger Bilanz wird Werder sein Geld wohl in einen anderen Stürmer investieren.