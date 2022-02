Chelsea: Tuchel fordert Geduld mit Lukaku

Thomas Tuchel stärkt seinem Torjäger Romelu Lukaku demonstrativ den Rücken. „Wir brauchen bei dieser Verpflichtung vielleicht etwas mehr Geduld, als wir alle ihm geben wollten“, sagte der Trainer des FC Chelsea auf der heutigen Pressekonferenz, „ich glaube immer noch, dass er Tore schießen wird, weil er das immer getan hat.“

Lukaku kommt seit seiner Rückkehr an die Stamford Bridge auf zehn Tore in 27 Pflichtspielen – zu wenig für einen 115-Millionen-Stürmer. Ende des vergangenen Jahres sorgte der 28-jährige Belgier mit einem Interview für Aufsehen, in dem er zu wenig Spielzeit beklagte und von Ex-Klub Inter Mailand schwärmte. Geliefert hat er seitdem kaum.