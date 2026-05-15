Erste Senesi-Entscheidung gefallen

Die Zeichen standen bereits seit längerem auf Abschied, nun ist es offiziell: Marcos Senesi wird den AFC Bournemouth nach der Saison verlassen. Zuletzt wurde der argentinische Innenverteidiger immer wieder mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Nachdem der BVB seine Defensive bereits mit der Verpflichtung von Joane Gadou (19) von RB Salzburg verstärkt hat, dürfte ein Transfer nach Dortmund allerdings vom Tisch sein.

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Über seinen Abschied sagt Senesi: „Von dem ersten Tag an, an dem ich hier angekommen bin, habe ich mich in diesem Verein wie zu Hause gefühlt. Ich bin stolz auf alles, was wir in den letzten vier Jahren erreicht haben, und ich bin dankbar für die Unterstützung, die mir die Fans immer gegeben haben.“ Für die Cherries absolvierte der Linksfuß in den vergangenen vier Jahren insgesamt 126 Pflichtspiele und erzielte dabei sechs Tore. Zudem bestritt Senesi bislang drei Länderspiele für Argentinien.