Barça: Kehrtwende bei Alemany

Mateu Alemany will den FC Barcelona offenbar nun doch nicht verlassen. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, hat der vermeintlich scheidende Sportdirektor bei Klubpräsident Joan Laporta um seine Weiterbeschäftigung gebeten. Der ‚Sport‘ zufolge hat Laporta sogar grünes Licht für eine Rückkehr gegeben – eine radikale Kehrtwende. Noch vor wenigen Wochen hatte Alemany seinen Abschied angekündigt, obwohl sein Vertrag in Barcelona noch bis 2024 Gültigkeit besaß.

Der 60-jährige Spanier hatte mit einem Engagement in der Premier League geliebäugelt. Aston Villa, Leeds United und Newcastle United waren in dem Zusammenhang genannt worden. Doch offenbar hat bei Alemany ein Sinneswandel stattgefunden. Ob das Umdenken mit der Personalie Jordi Cruyff zusammenhängt, ist unklar. Der zweite Sportdirektor der Katalanen hatte am gestrigen Dienstag seinen Abschied zum Saisonende verkündet. Zuvor hatten Cruyff und Alemany seit Sommer 2021 gemeinsam den Kader der Blaugrana gestaltet.

