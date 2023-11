Bayer 04: Grimaldo über seinen Traumstart

Alejandro Grimaldo (28) fühlt sich bei Bayer Leverkusen pudelwohl. In einem Interview mit der ‚Marca‘ spricht der Spanier über die positiven Parameter bei Bayer und sieht diese als Grund für seine ausgezeichnete Verfassung: „Ich fühle mich sehr wohl, habe mich an den Stil der Mannschaft angepasst und bin sowohl körperlich als auch geistig in guter Verfassung.“ Beim jüngsten 3:2-Sieg in Hoffenheim traf er technisch versierte Linksverteidiger erneut doppelt.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der laufenden Saison läuft es für Grimaldo und die Leverkusener herausragend: Platz eins in der Liga, zudem erster in der EL-Gruppe. Ganz zu schweigen von fünf Toren und vier Vorlagen, die Grimaldo in der Bundesliga zum aktuellen Erfolg beisteuert und die ihn obendrauf zum torgefährlichsten Verteidiger der Bundesliga machen. Als Garant für den Erfolg sieht Grimaldo Bayer-Trainer Xabi Alonso, der zudem Schlüsselfaktor für Grimaldos Wechsel zu Bayer war.