Real: Ancelotti lässt Zukunft von Asensio offen

Carlo Ancelotti hat sich zur Zukunft von Marco Asensio (27) bei Real Madrid geäußert. In einer Medienrunde nach der La Liga-Partie gegen den FC Elche (4:0) sagte der Italiener: „Ich weiß nicht, ob er bleibt oder nicht. Vielleicht bleibt er, vielleicht auch nicht. Es ist mir gerade ziemlich egal. Wir haben in dieser Saison einige wichtige Herausforderungen zu bewältigen. Das Wichtigste ist, dass er wie im letzten Jahr seinen Beitrag leistet.“

„Er soll so weitermachen wie bisher, dann trifft der Verein am Ende die beste Entscheidung“, führt Ancelotti aus. Der spanische Offensivspieler wird seit geraumer Zeit mit einem Abschied von den Königlichen in Verbindung gebracht. In der laufenden Spielzeit stand Asensio für Real wettbewerbsübergreifend bislang 28 Mal auf dem Rasen und war an zehn Treffern direkt beteiligt (fünf Tore, fünf Vorlagen). Zuletzt zeigte er stark aufsteigende Form.

