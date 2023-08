Werder: Woltemade fällt Entscheidung

Nick Woltemade möchte seinen Kontrakt beim SV Werder Bremen erfüllen. Wie ‚Sky‘ berichtet, kommt für den Stürmer kein Wechsel in Frage. Bei den Grün-Weißen besitzt der 21-Jährige noch einen Vertrag bis 2024.

Jüngst versicherte Sportchef Frank Baumann, dass „Nick fester Bestandteil unseres Kaders sein wird“. In der vergangenen Saison war Woltemade an den damaligen Drittligisten SV Elversberg verliehen. Trotz guter Vorbereitung kam der 1,98-Mann in der laufenden Spielzeit noch nicht zum Einsatz, will sich aber unter Trainer Ole Werner durchsetzen.