Sechser-Suche: Mainz nimmt auch Smith ins Visier

Eric Smith weckt Begehrlichkeiten in der Bundesliga. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, beobachtet der 1. FSV Mainz 05 den 26-Jährigen genau. Demzufolge möchten die Kiezkicker für den vertraglich bis 2025 gebundenen Schweden eine Ablösesumme jenseits der Zwei-Millionen-Marke einstreichen. Eine durchaus überschaubare Summe.

Unter Pauli-Coach Fabian Hürzeler ist der Rechtsfuß Stammspieler und lief zuletzt überwiegend in der Innenverteidigung auf. Darüber hinaus kann Smith aber auch im defensiven Mittelfeld agieren. In der laufenden Spielzeit stand das 1,92 Meter große Kraftpaket für Pauli 25 Mal auf dem Rasen und war bereits an sechs Treffern direkt beteiligt (drei Tore, drei Vorlagen).

Neben dem torgefährlichen Defensivspezialisten beschäftigen sich die 05er laut der ‚L‘Équipe‘ auch mit Skelly Alvero (21) vom französischen Zweitligisten FC Sochaux. Der Sechser steht allerdings auch bei Borussia Mönchengladbach und Olympique Lyon auf der Liste. Gut möglich also, dass sich die Mainzer bei Smith weniger Konkurrenz erhoffen.