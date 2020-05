Courtois soll die Klappe halten | Bleibt Torres doch?

Gegenwind für Courtois

Unter der Anzeige geht's weiter

„Es wäre unfair, wenn Barça den Meistertitel erhält. Wir waren besser als sie.“ Diese Worte von Thibaut Courtois sorgen für jede Menge Unverständnis, schließlich liegt der FC Barcelona in der Tabelle zwei Punkte vor Real Madrid. Die in Katalonien ansässige Zeitung ‚Sport‘ fragt auf ihrer heutigen Titelseite: „Courtois, warum hältst du nicht die Klappe?“ Zugute halten muss man dem Real-Keeper aber: Die Königlichen holten bei Barça ein 0:0 und gewannen zuhause 2:0 gegen den Erzrivalen.

Hoffnung bei Torres

Ferran Torres vom FC Valencia stehen zahlreiche Türen offen, denn sein Vertrag endet 2021. Auch Borussia Dortmund soll den Rechtsaußen auf dem Zettel haben. Die Chancen für die Fledermäuse auf eine Vertragsverlängerung wurden zuletzt nahezu auf null beziffert. Miguel Ángel Ferrer Mista, der Torres in der Jugend betreute, sieht es anders. In der Zeitung ‚Súper Deporte‘ sagt er: „Ich glaube, dass Ferran in Valencia bleiben will.“ Worte wie Musik in den Ohren der Valencia-Fans.

Semedo der Dosenöffner

Nélson Semedo darf den FC Barcelona verlassen. Und weil der Rechtsverteidiger bei vielen anderen Vereinen beliebt ist, überlegt man bei Barça genau, wie man diese Waffe einsetzt. Die ‚Mundo Deportivo‘ bezeichnet Semedo als Schlüssel für die Verpflichtung eines Wunschspielers. So könnte der Portugiese den Preis von Lautaro Martínez (Inter Mailand) oder Neymar (Paris St. Germain) drücken. Oder Geld und die Dienste von João Cancelo (Manchester City) einbringen.