Cancelo & Sané herausragend: Bayerns Sorgenkinder nutzen ihre Chance

Klar, Benjamin Pavard war mit seinem Doppelpack der Mann des Spiels beim 5:3-Sieg des FC Bayern gegen den FC Augsburg. Doch zwei Spieler standen schon im Vorfeld besonders im Blickpunkt – und nutzten ihre Chance in der Startelf eindrucksvoll.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach mehreren Spielen auf der Bank durften der zuletzt merklich unzufriedene Leihspieler João Cancelo und der als Verkaufskandidat gehandelte Leroy Sané mal wieder von Beginn an ran. Insbesondere im ersten Durchgang drehten beide voll auf. Nach dem frühen Rückstand durch Mërgim Berisha (3.) entfesselten die Bayern ein Offensivfeuerwerk.

Lese-Tipp

FC Bayern: Mané gibt Startelf-Comeback

15. Minute: Sané spielt Cancelo auf der rechten Seite frei. Im Eins-gegen-eins stellt der Portugiese Pedersen zweimal aufs falsche Bein und schweißt den Ball anschließend aus recht spitzem Winkel an den Innenpfosten. Von dort prallt der Ball ins Netz.

Unter der Anzeige geht's weiter

18. Minute: Erneut wackelt Cancelo Pedersen aus, der ihn nur mit einem Foul stoppen kann. Der folgende Freistoß führt zum 2:1 durch Pavard. Kurz darauf erhöht Pavard auf 3:1.

45. Minute: Sané spielt Mané mit großer Übersicht links im Strafraum frei. Der Senegalese will auf Gnabry querlegen, wird aber geblockt. Den nun aus der Luft fallenden Ball verwertet Sané aus Nahdistanz per Kopfball-Abstauber.

Unter der Anzeige geht's weiter

Berisha-Elfmeter trübt Spielfreude nicht

Auch im zweiten Durchgang sprühte das angezählte Duo vor Spielfreude. Dem tat auch das zwischenzeitliche 2:4 durch einen Berisha-Elfmeter keinen Abbruch.

74. Minute: Cancelo kommt rechts an den Ball und zieht in den Strafraum. Mit großer Übersicht löffelt der 28-Jährige das Spielgerät an den zweiten Pfosten, wo Davies heranrauscht und verwandelt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit dem Abpfiff erzielte Augsburgs Irvin Cardona den Treffer zum Endstand.

Klar ist: Sowohl Cancelo als auch Sané haben ihre Startelf-Chance nach schwierigen Wochen genutzt. Für Trainer Julian Nagelsmann wird es nun schwer, einen der beiden wieder aus dem Team zu nehmen. Das nächste Spiel steht am 19. März (17:30 Uhr) bei Bayer Leverkusen an.