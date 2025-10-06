Konkrete Gespräche: Dufner-Nachfolger gefunden?

Beim VfL Bochum hat sich eine Wunschlösung bezüglich des vakanten Sportdirektorpostens herauskristallisiert. Wie die ‚Bild‘ berichtet, befindet sich der Zweitligist in konkreten Gesprächen mit Maximilian Hahn. Für einen Wechsel bräuchte der 29-Jährige allerdings die Freigabe von West Ham United, wo er aktuell als Leiter der Scoutingabteilung und Chefanalytiker fungiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Deutschland hat Hahn unter anderem bei Werder Bremen und Darmstadt 98 Spuren hinterlassen, wo er im Hintergrund arbeitete. In Bochum könnte der Deutsche im Duo mit Simon Zoller agieren, der mehr sportliche Verantwortung übernehmen soll. Hahn winkt dabei der Posten als Leiter der Lizenzspielerabteilung. Vor rund drei Wochen hatten sich die Bochumer von Sportchef Dirk Dufner sowie Trainer Dieter Hecking getrennt.