RB Leipzig sieht den bevorstehenden Abgang von Jürgen Klopp als Global Head of Soccer bei Red Bull gelassen entgegen. Das bekräftigt Geschäftsführerin Tatjana Haenni gegenüber der ‚Bild‘: „Jürgen Klopp war für uns eine Art Berater. […] Dass es dann einen Wechsel gibt, trifft uns hier bei RB Leipzig nur indirekt. Wir wollen genau gleich weiterarbeiten – ob mit oder ohne Jürgen Klopp. Natürlich freut man sich immer, wenn man Expertise um sich herum hat. Ich glaube auch, man ist einfach besser, je mehr Expertise man auf verschiedenen Ebenen hat. Aber wir fühlen uns jetzt nicht so, dass wir morgen sofort jemand Neuen haben müssen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Dennoch ist die Grundsituation bei den Sachsen eher ungewöhnlich. Mit Martín Demichelis hat gerade ein neuer Cheftrainer seine Arbeit aufgenommen, der federführend vom zukünftigen Bundestrainer geholt wurde. Dem Vernehmen nach hatten sich sogar manche Entscheider im Klub ausdrücklich gegen einen Trainerwechsel ausgesprochen. Auch das bringt Haenni nicht aus der Ruhe: „Die Dynamik ist einfach Teil dieses Geschäfts. Da sind wir nicht wirklich überrascht. Manchmal passieren unerwartete Dinge ganz plötzlich. Auf sowas ist man wie auch immer vorbereitet, weil man ja weiß, dass es eben eintreffen kann.“