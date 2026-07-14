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Augsburg holt Wisbereit

Der FC Augsburg hat Nachwuchskraft Tom Wisbereit (18) von Union Berlin verpflichtet. Der Torhüter kommt ablösefrei.

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