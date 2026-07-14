Augsburg holt Wisbereit
Der FC Augsburg hat Nachwuchskraft Tom Wisbereit (18) von Union Berlin verpflichtet. Der Torhüter kommt ablösefrei.
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Willkommen beim #FCA, Tom! 👋— FC Augsburg (@FCAugsburg) July 14, 2026
Junioren-Nationaltorhüter Tom Wisbereit wechselt ablösefrei nach Augsburg und unterschreibt einen Vertrag bis 2030. ✍️❤️💚🤍
👉 Alle Infos zum Transfer: https://t.co/Bbb6uZ9t6C pic.twitter.com/t0Vb2gVcHd
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