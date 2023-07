Liverpool: 40 Millionen für Lavia?

Die Spur von Roméo Lavia zum FC Liverpool wird heißer. ‚Sky‘ zufolge möchte sich der 19-jährige Sechser den Reds anschließen. In eine ähnliche Kerbe schlägt ‚RMC‘-Journalist Sacha Tavolieri – demzufolge ist sich der Belgier mit dem Verein um Trainer Jürgen Klopp auf persönlicher Ebene bereits einig.

Laut Tavolieri wird Liverpool zeitnah ein Angebot beim FC Southampton hinterlegen. Ebenjenes soll sich auf umgerechnet knapp 40 Millionen Euro belaufen. An die Saints ist Lavia noch bis 2027 gebunden. Zuletzt war zu vernehmen, dass Southampton knapp 58 Millionen Euro für den Nationalspieler verlangt.

An der Anfield Road könnte Lavia langfristig in die Fußstapfen von Fabinho (29) treten und dabei helfen, den Mittelfeld-Umbau weiter voranzutreiben. Zuvor kamen bereits Alexis Mac Allister (24) und Dominik Szoboszlai (22) neu an Bord.