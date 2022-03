Melichenko trainiert in Dresden mit

Kyrylo Melichenko hält sich ab sofort bei Dynamo Dresden fit. Wie der Zweitligist offiziell bestätigt, nimmt der 22-jährige Rechtsverteidiger am Training der Sachsen teil, da „dessen Trainingsgelände nahezu vollständig zerstört wurde.“

Melichenko steht noch bis Ende 2023 bei FK Mariupol unter Vertrag. Die ukrainische Hafenstadt wurde durch die russischen Truppen aber zu mehr als 80 Prozent zerstört. Die FIFA öffnete zu Beginn des Angriffskrieges ein Sondertransferfenster, das Spielern aus der Ukraine anderorts auch die Teilnahme an Pflichtspielen ermöglichen würde. Die DFL lehnt dies aber ab und so kann Melichenko vorerst nur trainieren in Dresden.