PSG: Kolo Muani genießt oberste Priorität – auch Ramos ein Kandidat

Randal Kolo Muani ist erneut verstärkt in den Fokus von Paris St. Germain gerückt. Nach FT-Informationen ist der Stürmer von Eintracht Frankfurt mittlerweile das oberste Transferziel für den Sturm des französischen Meisters. PSG reagiert damit auf die Absagen der bisherigen Wunschstürmer wie Harry Kane (30) von Tottenham Hotspur oder Victor Osimhen (24) von der SSC Neapel.

Zudem wollen die Verantwortlichen am Eiffelturm den Kader des Ligue 1-Klubs in Zukunft wieder französischer gestalten und haben aus diesem Grund bereits Lucas Hernández (27) an Bord geholt. Zudem soll zeitnah Ex-BVB-Profi Ousmane Dembélé (26) in die Stadt der Liebe wechseln. Kolo Muani passt da bestens ins Profil.

Der 24-Jährige hat innerhalb des Luxusklubs viele prominente Fürsprecher, die sich einen Transfer des SGE-Angreifers wünschen. Neben dem Frankfurter beschäftigt sich PSG-Kaderplaner Luís Campos nach FT-Informationen aber auch mit Gonçalo Ramos (22) von Benfica Lissabon. Für beide Profis dürfte allerdings eine stattliche Ablöse fällig werden.