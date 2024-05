Überraschung bei Villa: Emery verlängert erneut

Aston Villa und Unai Emery haben ihren Willen zu einer langfristigen Zusammenarbeit abermals unterstrichen. Obwohl der spanische Übungsleiter erst vor gut einem Monat seinen Vertrag bis 2027 verlängert hatte, gibt der Premier League-Klub erneut eine Einigung auf eine weitere Verlängerung bekannt. Das neue Arbeitspapier ist bis 2029 datiert.

Im Saisonendspurt sicherte Emery den Villans einen starken vierten Rang in der Abschlusstabelle. Damit darf Aston Villa in der kommenden Saison in der Champions League antreten. „Ich bin sehr glücklich über diesen Schritt und die Verantwortung, diesen Verein zu führen“, wird Emery auf der Klub-Homepage zitiert.