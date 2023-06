Nach dem Keïta-Coup: Nächste Mittelfeld-Verstärkung für Werder?

Florian Grillitsch (27) bei Ajax Amsterdam – ein sportliches Missverständnis. Nach nur zehn überwiegend kurzen Einsätzen in der Eredivisie wollen beide Seiten die glücklose Liaison nach nur einem Jahr wieder beenden. Wenig verwunderlich, dass nun vor allem Vereine aus der Bundesliga aufmerksam werden, schließlich hatte sich Grillitsch hierzulande zu einem richtig guten Mittelfeldlenker entwickelt.

Interesse zeigt offenbar nicht nur die TSG Hoffenheim, sondern auch ein anderer Ex-Klub des Österreichers. Bevor er im Kraichgau das nächste Level erklomm, hatte Grillitsch seine Bundesliga-Karriere zwischen 2015 und 2017 bei Werder Bremen begonnen. Nach Informationen von ‚90min.com‘ locken nun auch die Grün-Weißen mit einer möglichen Wiedervereinigung.

Dass Werder mit Naby Keïta (28) bereits eine hochkarätige Verstärkung für das Mittelfeld vermelden konnte, ändere nichts am Interesse an Grillitsch. Tatsächlich würden sich beide spielerisch sehr gut ergänzen: Der Ex-Leipziger als zweikampfstarker Abräumer, der Noch-Ajax-Profi daneben als ruhiger Ballverteiler mit Übersicht. Dass auch Grillitsch ablösefrei zu haben ist, dürfte den Bremern wie schon bei Keïta in die Karten spielen.