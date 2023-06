Viele Interessenten: Davis will Aston Villa verlassen

Bei Keinan Davis stehen die Zeichen klar auf Abschied. Der wuchtige Mittelstürmer von Aston Villa wird nach FT-Informationen versuchen, ein Jahr vor Ablauf seines Vertrags bei einem anderen Klub unterzukommen. Als mögliche Ablöse schweben den Villans fünf bis 7,5 Millionen Euro vor. Drei Vereine aus der Premier League, zahlreiche Klubs aus der zweitklassigen Championship und Vertreter aus dem Ausland zeigen derzeit Interesse am 25-Jährigen, wie FT erfuhr.

In der abgelaufenen Saison war Davis an den FC Watford in Liga zwei verliehen. Für die Hornets erzielte der Torjäger sieben Treffer in 34 Ligaspielen. Eine in der Leihe verankerte Kaufpflicht in Höhe von 15 Millionen Euro hätte nur bei einem Aufstieg gegriffen. Watford verpasste diesen aber deutlich und schloss die Spielzeit als Tabellenelfter ab.

