„Traurig & hilflos“: Lewandowski spricht über verpassten Ballon d’Or

Robert Lewandowski hat sich zu seinem zweiten Platz bei der Ballon d’Or-Wahl geäußert. Der polnische Fernsehsender ‚Kanal Sportowy‘ strahlte in seiner Show ‚Moc Futbolu‘ ein Interview des Mittelstürmers am ‚viaplay‘-Mikrofon aus, in dem Lewandowski zugibt: „Ich habe Traurigkeit gespürt, das ist nicht zu leugnen.“ (zitiert via ‚as‘)

Der Torjäger des FC Bayern weiter: „Ich kann nicht sagen, dass ich glücklich war, im Gegenteil. Ich habe ein Gefühl der Hilflosigkeit. So nah dran zu sein und mit Messi zu konkurrieren. Natürlich respektiere ich ihn.“ Messi hatte die Wahl des französischen Magazins zum siebten Mal gewonnen.

„Gut, dass wir kein Spiel hatten“

„Das“, so Lewandowski, „zeigt mir, welches Niveau ich erreicht habe“. Für viele war der 32-jährige Pole als Favorit um die Auszeichnung ins Rennen gegangen, wurde letztlich aber nur Zweiter. „Es war gut, dass wir nach der Gala unter der Woche kein Spiel hatten“, beschreibt Lewandowski seine Enttäuschung.

Messi richtete bei seiner Siegesrede unterdessen warme Worte an Lewandowski und forderte, dass der ausgefallene Ballon d’Or 2020 rückwirkend an den Münchner vergeben wird. Mit einem Lächeln im Gesicht entgegnet Lewandowski: „Ich hoffe, dass das aufrichtig ist und keine leeren Worte sind.“ Von Messis Idee sei er „nicht begeistert“.