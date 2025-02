Barça: Türkische Top-Klubs jagen Fati

Gleich zwei Klubs aus Istanbul beschäftigen sich intensiv mit einer möglichen Verpflichtung von Flügelspieler Ansu Fati vom FC Barcelona. Laut der spanischen ‚Mundo Deportivo‘ arbeiten Besiktas sowie Fenerbahce an einem Fati-Transfer. In der Türkei ist das Transferfenster noch bis zum 11. Februar geöffnet. Der 22-Jährige, dessen Vertrag in Barcelona noch bis 2027 gültig ist, zögert jedoch mit einer Entscheidung.

Der Spanier möchte eigentlich bei Blaugrana verweilen und Trainer Hansi Flick (59) mit verbesserten Leistungen von sich überzeugen. Flick hatte zuletzt betont, Fati eine Chance geben zu wollen, ohne dabei jedoch Einsatzzeiten zu garantieren. Für Barcelona kommt Fati in der laufenden Saison auf gerade einmal 186 Einsatzminuten. Besonders die Trainer der beiden genannten Süper Lig-Klubs, José Mourinho (62/Fenerbahce) und Ole Gunnar Solskjaer (51/Besiktas) sind demnach die treibenden Kräfte hinter der Transfer-Offensive um den Linksaußen der Katalanen.