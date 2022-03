„Einzigartige Göttin“ | Chelsea in „saubere Hände“

„Einzigartige Göttin“

Die italienischen Medien stürzen sich voller Freude auf die Ergebnisse des gestrigen Europokalabends. Zum 1:0-Erfolg von Atalanta Bergamo bei Bayer Leverkusen schreibt die ‚Gazzetta dello Sport‘: „Unser Europa: Boga bringt Atalanta weiter“. Der Flügelstürmer erzielte in der Nachspielzeit den Siegtreffer und brachte sein Team damit endgültig auf die Erfolgsstraße. Zum Remis der AS Roma gegen Vitesse Arnheim wird getitelt: „Abraham rettet Roma“. Ebenfalls in der Nachspielzeit netzte der englische Torjäger ein und verhinderte damit eine Verlängerung. Dementsprechend stellt der ‚Corriere dello Sport‘ fest: „Roma zittert gegen Vitesse“. Die ‚Tuttosport‘ betitelt die Roma als „Einzigartige Göttin“ - anhand der gezeigten Leistung wohl etwas übertrieben.

Ten Hag nach Manchester?

Die Suche nach einem Trainer für die kommende Saison läuft bei Manchester United auf Hochtouren. Wie die ‚Manchester Evening News‘ berichten, befindet sich der Auswahlprozess bereits in der Endphase. Laut der Lokalzeitung sei der Wechsel von Erik ten Hag zu den Red Devils „perfekt“. Der Trainer von Ajax Amsterdam sei die „erste Wahl“ für die Verantwortlichen am Old Trafford. Mauricio Pochettino soll trotzdem noch als „ernsthafter Konkurrent“ im Rennen sein. Von Thomas Tuchel ist erstaunlicherweise keine Rede.

Tag X: Entscheidung bei Chelsea

Die Sanktionen für Klubbesitzer Roman Abramovich treffen den FC Chelsea hart. Bald könnte dieses Martyrium für Fans, Spieler und Mitarbeiter des Klubs ein Ende finden. Laut der ‚Daily Mail‘ ist die Deadline für Kaufangebote heute Abend um 21 Uhr. Danach wird es in den Entscheidungsprozess gehen, wer den Zuschlag für die Blues erhält. Der ‚Daily Express‘ schreibt, Chelsea solle in „saubere Hände“ abgegeben werden, gleichzeitig benötige der neue Besitzer aber auch „tiefe Taschen“. Im Verein hoffe man auf eine Abwicklung innerhalb eines Monats, damit die Planung für die neue Saison vorangetrieben und die aktuelle Spielzeit erfolgreich beendet werden kann.