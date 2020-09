FC Bayern: Flick äußert sich zu Götze-Gerüchten

Hansi Flick hat sich zu den Gerüchten um eine Rückkehr des vereinslosen Mario Götze (28) zum FC Bayern geäußert. Im Interview mit ‚Sky‘ sagt der Trainer des Triple-Siegers: „Ich hab des Öfteren mit Mario telefoniert. Ich telefoniere auch mit anderen Spielern, die ich aus meiner Zeit bei der Nationalmannschaft kenne.“

Im Fall Götze sei die Situation „besonders, da er eine schwere Phase hatte“, so Flick, der lobt: „Mario hat im Strafraum einfach seine Qualität.“ Auf der Pressekonferenz vor dem morgigen Supercup gegen den FC Sevilla legte Flick nach: „Ich schätze Mario sehr, weiß wo er seine Stärken hat.“ Dennoch gelte: „Aktuell ist er für uns keine Option, das muss man einfach so stehen lassen.“ Götze, dessen Vertrag bei Borussia Dortmund auslief, stand schon zwischen 2013 und 2016 in München unter Vertrag – ein glückloses Gastspiel.

Darauf, dass die Tür für eine Rückkehr komplett zu sei, wollte sich Flick bei ‚Sky‘ unterdessen nicht festlegen. Stattdessen verwies er auf den engen Austausch mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic. „Wenn etwas fix wäre – unabhängig von Mario – kann man es verkünden“, unterstreicht Flick, der angesichts einer „absolut anstrengenden Saison“ keinen Hehl daraus macht, sich einen breiteren Kader zu wünschen.