Kohfeldt begründet Darmstadt-Entscheidung

Florian Kohfeldt ist zurück auf einer deutschen Trainerbank und sieht trotz seiner mehrjährigen Erstligaerfahrung den Job bei Darmstadt 98 nicht als Rückschritt. Die Entscheidung für die Lilien habe der 41-Jährige sehr bewusst getroffen, wie er am Rande der ersten Trainingseinheit der ‚Bild‘ verriet: „Ich habe nachgedacht: Passt der Verein, habe ich Lust auf diesen Verein und kann ich ihm etwas geben, was diesem Verein hilft? Da ich die Fragen alle mit Ja beantworten konnte, habe ich nicht gezögert.“

Darmstadt ist der erste Zweitligist in der Trainerkarriere des gebürtigen Siegeners. Zuvor coachte Kohfeldt Werder Bremen, den VfL Wolfsburg und die KAS Eupen. „Die vergangenen Monate waren von den Ergebnissen her sicherlich nicht optimal. Aber ich übernehme hier eine Mannschaft von einem Top-Kollegen. Er hat mir eine sehr nette Nachricht hinterlassen. Ich weiß, dass ich eine Basis habe, auf der ich aufbauen kann mit der Mannschaft. Wir wollen die Art und Weise des Fußballs an unser Trainerteam anpassen. Wir wollen mehr Zielstrebigkeit in Ballbesitz sehen und mehr Ideen und Lösungen haben, sich Torchancen herauszuspielen, was natürlich Mut erfordert.“