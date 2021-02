Bundesliga-Interesse an Hübers

Timo Hübers hat das Interesse diverser Klubs geweckt. Die ‚Bild‘ nennt die Bundesligisten Bremen und Köln sowie Ligakonkurrent Hamburger SV und den niederländischen Topverein PSV Eindhoven als mögliche Abnehmer für den 24-jährigen Innenverteidiger.

Bei den 96ern ist Hübers in der Abwehrkette absolut gesetzt. Dabei überzeugt der Rechtsfuß vor allem mit gutem Stellungsspiel und resoluter Zweikampfführung. Darüber hinaus ist das Eigengewächs bei offensiven Standards gefährlich. Zwei Treffer gehen in dieser Saison auf das Konto des 1,90-Hünen.

Dass sein Vertrag am Saisonende ausläuft, lässt Hübers noch mehr in den Fokus rücken. Sollte Hannover den Aufstieg schaffen, würde er allerdings sehr gerne verlängern. „Dann steigen die Chancen ganz gewaltig“, sagte Hübers zuletzt bei ‚Sky‘, „dann gibt es nicht so viele Gründe wegzugehen.“ Andernfalls steht wohl der nächste Karriereschritt an.