Köln: Saisonaus für Uth?

Für Mark Uth könnte die laufende Bundesliga-Spielzeit bereits beendet sein. Trainer Steffen Baumgart sagte auf der heutigen Pressekonferenz: „Ich plane ihn für den Rest der Saison nicht mehr ein, damit er genug Zeit hat, ohne Druck wieder gesund zu werden.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Dezember war Uth zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate am Schambein operiert worden. In der laufenden Saison stehen für den 31-jährigen Angreifer nur 43 Minuten in der Bundesliga zu Buche. Trotzdem erhielt er im Januar einen neuen Vertrag bis 2025.

Lese-Tipp

Köln verlängert mit Lemperle