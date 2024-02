VfB: Schlechte Nachrichten von Nübel

Der VfB Stuttgart muss noch länger auf Alexander Nübel verzichten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, fehlt der Keeper auch im Spiel gegen den 1. FC Köln am Samstag (15:30 Uhr). Ob er eine Woche später in Wolfsburg auflaufen kann, ist noch offen. Flüssigkeit in der Hüfte schränkt die Bewegungen des 27-Jährigen aktuell akut ein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nübel ist bis Saisonende vom FC Bayern an den VfB verliehen. Der Ex-Schalker spielt eine gute Saison. Die Vereine wollen das Leihgeschäft um eine Saison ausweiten. Dafür müsste Nübel allerdings seinen nur noch bis 2025 datierten Vertrag in München verlängern. Unklar, ob er das will.