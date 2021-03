Bericht: Hütter neuer Gladbach-Favorit

Borussia Mönchengladbach macht im Werben um Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter Ernst. Laut ‚Bild‘ hat der Bundesligazehnte dem 51-Jährigen bereits eine konkrete Offerte vorgelegt. Dem Boulevardblatt zufolge ist der Österreicher „klarer Favorit“ von Manager Max Eberl.

Laut ‚Bild‘ glaubt der Frankfurter Erfolgstrainer, mit der möglichen Qualifikation für die Champions League bereits das Maximum am Main erreicht zu haben. Für den Vereinswechsel zur Borussia wäre jedoch eine stattliche Summe fällig.

Demnach ist im 2023 laufenden Vertrag von Hütter eine Ausstiegsklausel von 7,5 Millionen Euro verankert, sollte ein Klub, der nicht international spielt, vorstellig werden. In der Vergangenheit dementierte Hütter jegliche Gerüchte, sagte noch vor rund einem Monat „Ich bleibe“.

Noch am vergangenen Sonntag führte die heißeste Spur zu Ajax Amsterdams Erik ten Hag. Mit dem die Borussia bereits „vielversprechende Gespräche“ geführt hat. Es bleibt abzuwarten, ob Gladbach für die Personalie Hütter so tief in die Tasche greift oder ob sich die Personalie wie im Fall von Xabi Alonso zerschlägt. Was klar scheint: Die Trainersuche der Fohlen geht in die finale Phase.