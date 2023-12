Eintracht: Krösche spricht über van de Beek

Markus Krösche ist positiv gestimmt, was den angehenden Transfer von Donny van de Beek betrifft. Nach dem Last Minute-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) am Mittwochabend bestätigte der Sportchef von Eintracht Frankfurt, dass der Niederländer aller Voraussicht nach in Kürze einen Leihvertrag unterschreibt: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass Donny im nächsten halben Jahr bei uns ist.“

Was der Niederländer in der Mainmetropole einbringen soll, formuliert Krösche so: „Wir brauchen Erfahrung, wir sind eine sehr junge Mannschaft. Da kann uns Donny sicher helfen.“ Bereits vor dem Spiel gegen die Fohlen wurde vom bestandenen Medizincheck des 26-Jährigen berichtet. Nun scheint es nur noch eine Frage der Zeit zu sein, wann der Deal mit Manchester United offiziell bekanntgegeben wird.