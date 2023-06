Gespräche heute: DFB-Talent zu Inter?

Inter Mailand erwägt offenbar die Verpflichtung von Yann Aurel Bisseck. Wie ‚Sky Italia‘ berichtet, kommt am heutigen Dienstag ein Spielervermittler nach Italien, um den Champions League-Finalisten über die Bedingungen eines Transfers zu unterrichten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bisseck ist deutscher U21-Nationalspieler und steht auch im Kader für die in acht Tagen beginnende Europameisterschaft in Rumänien und Georgien. An seinen dänischen Verein Aarhus GF ist der Innenverteidiger noch bis 2026 gebunden - darf jedoch für festgeschriebene sieben Millionen Euro wechseln.

Lese-Tipp

Köln verkündet Waldschmidt-Leihe

Bissecks Ausbildungsverein 1. FC Köln würde im Falle eines Verkaufs mit 15 Prozent an der Ablöse partizipieren. Ende März sagte der 22-Jährige bei ‚Sky‘: „Ich hatte im Winter schon ein paar Interessenten, ein paar waren auch sehr aktiv. Eintracht Frankfurt zum Beispiel. Ansonsten ein paar Vereine aus Italien und Frankreich.“ Nun scheint Inter gute Karten zu haben.