Cavani nach Südamerika?

Edinson Cavani könnte offenbar im Sommer nach Südamerika zurückkehren. Wie das uruguayische Medienunternehmen ‚Ovación‘ berichtet, bekunden die Boca Juniors großes Interesse am 33-Jährigen. Demzufolge möchte der argentinische Hauptstadtklub zuschlagen, sollte sich der Stürmer von Paris St. Germain für einen Abschied aus Europa entscheiden.

Im Winter schien ein Wechsel zu Atlético Madrid sicher. Letztendlich scheiterte der Deal an der geforderten Ablösesumme. Seit 2013 spielt Cavani für PSG. Mit 200 Pflichtspieltoren ist der Matador der Rekordtorschütze des Pariser Klubs. In der laufenden Saison gehört Cavani allerdings den Reservisten an. Der Vertrag des Uruguayers läuft im Sommer aus. Ein Abschied aus der französischen Hauptstadt ist beschlossene Sache.