Bayern biegt bei Kimmich auf die Zielgerade

Der FC Bayern geht offenbar gerade die entscheidenden Schritte in Richtung Vertragsverlängerung mit Joshua Kimmich. Wie aus dem Podcast ‚Bayern Insider‘ der ‚Bild‘ hervorgeht, wollen inzwischen beide Seiten den auslaufenden Vertrag verlängern, man sei bei diesem Vorhaben sogar „sehr, sehr weit“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bislang hatte sich Kimmich geziert und die Option offengehalten, am Saisonende ins Ausland zu wechseln. Den 30-Jährigen ärgerte lange, dass die Münchner ihm in schwächeren Phasen in der Vergangenheit nicht den Rücken stärkten und im vergangenen Sommer zwischenzeitlich sogar verkaufen wollten.

Nun kommen die Bayern und ihr designierter zukünftiger Kapitän doch noch zusammen. Laut der ‚Bild‘ liegt Kimmich ein unterschriftsreifer Vertrag vor, trotzdem verhandele man noch um einige finanzielle Anpassungen. Der ursprüngliche Plan, Kimmichs Gehalt von rund 20 Millionen Euro pro Saison zu senken, werde nicht umgesetzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Verlängerungswelle in München

Zuvor verlängerte der Rekordmeister schon die Verträge von Manuel Neuer (38/bis 2026), Alphonso Davies (24/bis 2030) und Jamal Musiala (21/bis 2030). Auch die Unterschrift von Dayot Upamecano (26) soll bald erfolgen – genauso wie jene von Kimmich. Offen bleibt nach wie vor, wie in den Fällen Leroy Sané (29), Thomas Müller (35), Eric Dier (31) und Sven Ulreich (36) verfahren wird. Deren Arbeitspapiere enden ebenfalls am 30. Juni.