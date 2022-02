Eintracht-Ziel Buta will in die Bundesliga

Aurélio Buta von Royal Antwerpen könnte ab Sommer das Trikot von Eintracht Frankfurt tragen. Berichte über ein Interesse der Adler am Rechtsverteidiger kann FT bestätigen. Wie FT außerdem erfahren hat, würde der 24-Jährige sehr gerne in die Bundesliga wechseln. Antwerpens Versuche, den Kontrakt mit Buta zu verlängern, laufen deshalb ins Leere.

Der Portugiese will die Chance nutzen und den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen. Konkrete Verhandlungen mit den Frankfurtern haben derweil aber noch nicht stattgefunden. Neben der SGE zeigen weitere Klubs aus verschiedenen europäischen Ligen Interesse am schnellen Außenverteidiger, der allerdings einen Wechsel nach Deutschland präferiert.