Pröger einig mit Hansa?

Kai Pröger (30) läuft in der kommenden Saison für Hansa Rostock auf. Wie das ‚Westfalen-Blatt‘ berichtet, ist sich der Offensivspieler bereits mit dem Zweitligisten einig und soll einen Vertrag bis 2025 unterschreiben. Der Kontrakt beim SC Paderborn läuft Ende Juni aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Pröger war im Januar 2019 von Rot-Weiss Essen an die Pader gewechselt. Dort avancierte der gebürtige Wilhelmshavener zum Leistungsträger. In der abgelaufenen Spielzeit kam er auf 33 Einsätze und war an neun Treffern direkt beteiligt.