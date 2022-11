Arsenal: Arteta will neue Doppel-Sechs

„Wir wissen, wo wir stehen, und wir wussten in dem Moment, als wir einige Verletzungen hatten, dass der Kader bereits sehr, sehr klein ist“, äußerte Mikel Arteta am vergangenen Donnerstag seine Bedenken angesichts der geringen Kaderdichte. Die Gunners sind nicht bekannt für exzessive Wintertransfers, in dieser Saison sind die Vorzeichen aber völlig andere.

Tielemans-Transfer soll vorgezogen werden

Im kommenden Jahr beginnt der Angriff auf die Meisterschaft. Vor allem das zentrale Mittelfeld soll dafür verstärkt werden. Wie das Onlineportal ‚90min.com‘ berichtet, sollen nach Möglichkeit Youri Tielemans von Leicester City sowie Danilo von Palmeiras den Weg nach Nordlondon einschlagen.

Der Transfer von Tielemans wäre ein Vorgriff auf den Sommer. Der 25-jährige Belgier steht nur noch wenige Monate bei Leicester unter Vertrag und wird den Klub im Sommer verlassen.

Wie das belgische Fachmagazin ‚Voetbal Primeur‘ jüngst berichtete, haben sich die Gunners bereits mündlich mit dem WM-Fahrer auf eine Zusammenarbeit zur kommenden Saison verständigt. Mit der Tatsache, dass die Foxes im Winter noch ein paar Millionen einsammeln könnten, soll ein vorzeitiger Wechsel realisiert werden.

Edú von Danilo überzeugt

Danilo seinerseits könnte seine ersten Schritte in Europa bei Arsenal gehen. Das 21-jährige Mittelfeld-Talent steht noch bis Ende 2026 bei Palmeiras unter Vertrag und ist dort unumstrittener Leistungsträger. Insgesamt sammelte der Youngster bereits 140 Profi-Einsätze.

Landsmann und Arsenal-Sportdirektor Edú glaubt aber fest daran, dass ein Wechsel im Winter machbar ist und der Sechser nach seinen Erfahrungen in der brasilianischen Série A direkt in der englischen Premier League durchstarten könnte.