Köln: Özcan zu den Rangers?

Salih Özcan könnte den 1. FC Köln nach dem Klassenerhalt in Richtung Schottland verlassen. Wie der kicker berichtet, steht der in wenigen Wochen ablösefreie Mittelfeldspieler bei den Glasgow Rangers auf der Einkaufsliste. Dem Fachmagazin zufolge hat sich der schottische Meister in der Domstadt bereits nach dem 23-Jährigen erkundigt.

Özcan zögert bereits seit Langem, seinen auslaufenden Kontrakt in Köln zu verlängern. Ein konkretes Angebot der Geißböcke lehnte er im Winter ab. In der Vergangenheit hatte daher bereits Besiktas die Fühler nach dem deutschen U21-Nationalspieler ausgestreckt. Sowohl in Istanbul als auch in Glasgow winkt dem Kölner Eigengewächs Champions League-Fußball.