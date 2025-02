Entlassungswelle: Amorim nimmt United-Team in die Pflicht

Rúben Amorim spürt, dass aufgrund der prekären Verhältnisse im Klub ein besonderer Druck auf seiner Mannschaft lastet. Angesichts der bevorstehenden zweiten Entlassungswelle im Mitarbeiterstab der Red Devils aufgrund finanzieller Probleme des Klubs nahm der portugiesische Coach sein Trainerteam und die Mannschaft auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit Tottenham Horspur am heutigen Sonntag (17:30 Uhr) in die Pflicht: „Ich denke, es ist wirklich wichtig, dass wir in der ersten Mannschaft das nicht ignorieren. Die Menschen verlieren ihre Arbeit, also müssen wir das anerkennen. Und das größte Problem ist der Fußball, also wir. Denn wir geben das Geld aus, wir gewinnen nicht, wir sind nicht in der Champions League.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Nachdem Investor Jim Ratcliffe im vergangenen Jahr bereits 250 der damals 1150 Mitarbeiter des Klubs entlassen hatte, um Kosten zu sparen, sollen nun noch einmal 200 Angestellte ihren Job verlieren. Zudem sollen auch die Kosten der eh schon teuren Eintrittskarten für United-Spiele noch einmal erhöht werden. „Wir haben in der Vergangenheit viel Geld ausgegeben und müssen jetzt mit den Finanzen vorsichtig umgehen. Wir können die Mannschaft nicht so umbauen, wie wir es gerne hätten. Die Menschen verlieren ihre Arbeit und die Verantwortung liegt bei der ersten Mannschaft. Das müssen wir ändern. Zunächst einmal sollten wir versuchen, bei Tottenham zu gewinnen. Das ist ein kleiner Schritt, um diesen Menschen zu helfen“, so Amorim.