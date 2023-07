Bayern-Zukunft: Zwei DFB-Stars wackeln

Der FC Bayern dünnt aktuell den Kader aus. Marcel Sabitzer (29) wechselte zu Borussia Dortmund, Alexander Nübel (26) verbringt ein Jahr auf Leihbasis beim VfB Stuttgart. Zudem soll Sadio Mané (31) möglichst nach Saudi-Arabien zu Al Nassr verkauft werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Abgänge könnten bis Transferschluss am 1. September noch hinzukommen – womöglich sogar hochprominente. Die ‚Sport Bild‘ nennt in diesem Zusammenhang die deutschen Nationalspieler Leon Goretzka (28) und Leroy Sané (27).

Lese-Tipp

Heads-Up zwischen Bayern & Spurs | Ausweg Istanbul für Félix?

„Keine Steine in den Weg legen“

Goretzka wird schon länger mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Trainer Thomas Tuchel öffnete die Tür für einen Abschied zuletzt öffentlich, ist nicht der größte Fan des Mittelfeldspielers. Interesse gibt es aus England, doch bislang will sich Goretzka durchbeißen. Diese Sicht der Dinge könnte sich mit Bankplätzen zu Saisonbeginn aber noch ändern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Derweil sieht Tuchel in Sané zwar enormes Potenzial. Doch würden die Bayern, so die ‚Sport Bild‘, dem Flügelstürmer bei einem passenden Angebot „keine Steine in den Weg legen“. Intern sei etwa Positions- und Nationalelfkollege Serge Gnabry (27) mittlerweile höher angesehen. Für Kingsley Coman (27) gilt das ohnehin.

Weitere Zugänge geplant

Mit hohen Transfereinnahmen – etwa zusätzlich durch einen Verkauf von Benjamin Pavard (27) – steigen logischerweise auch die Chancen auf weitere Zugänge nach Konrad Laimer (26), Raphaël Guerreiro (29) und Min-jae Kim (26). Wunschstürmer bleibt Harry Kane (29), der an die 100 Millionen Euro kosten würde. Zudem würde Tuchel gerne noch einen defensiv denkenden Sechser sowie einen neuen Torwart in seinen Reihen begrüßen.