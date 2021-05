Arminia: Voglsammer denkt an Wechsel

Andreas Voglsammer wird sich mit einem Abschied von Arminia Bielefeld befassen, sollte der Klassenerhalt nicht gelingen. „Ich habe ganz klar vor, in der kommenden Saison in der ersten Liga zu spielen, sollte ich in Deutschland bleiben“, zitiert die ‚Sport Bild‘ den 29-jährigen Angreifer. Voglsammer betont: „Ich bin aber in einem Alter, in dem ein Wechsel ins Ausland interessant ist. Ich werde mir im Urlaub in Ruhe Gedanken darüber machen.“

Voglsammer ist vertraglich nur noch bis Ende Juni an Arminia gebunden. „Arminia möchte gerne mit mir verlängern“, weiß der Rechtsfuß, der bereits seit Anfang 2016 für Bielefeld aufläuft. Dem Vernehmen nach bieten die Ostwestfalen einen neuen Dreijahresvertrag. Vor dem letzten Spieltag stehen Voglsammer und die Arminia auf Platz 15, einen Punkt vor der Abstiegszone.