Vinicius bestätigt baldige Verlängerung

Vinicius Junior wird zeitnah bei Real Madrid verlängern. „Ich bin kurz vor meiner Vertragsverlängerung. Wir sind da schon auf dem Weg. Ich bin sehr glücklich und beim größten Klub der Welt. Ich will hier nicht weg“, erklärt der Brasilianer im Interview mit ‚Cadena SER‘. Der aktuelle Vertrag des 21-Jährigen läuft bis 2024, künftig soll er bis 2028 gebunden sein.

Bei den Königlichen will Vinicius eine Ära prägen: „Ich möchte hier so lange bleiben wie Sergio (Ramos), wie Marcelo, wie Karim (Benzema), wie Luka (Modric). Sie haben hier eine tolle Geschichte geschrieben und ich will das auch.“ Der pfeilschnelle Rechtsfuß spielt zurzeit die beste Saison seiner Karriere. 41 direkte Torbeteiligungen stehen zu Buche. Am Samstag kann er mit Real den Champions League-Titel einfahren.