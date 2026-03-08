Nottingham trennt sich von Edu

Edu Gaspar und Nottingham Forest gehen fortan getrennte Wege. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano. Demnach soll der 47-jährige Sportdirektor ein angespanntes Verhältnis zur Klubführung gehabt haben, was nun zur Trennung führt.

Gaspar war seit Sommer 2025 für Nottingham aktiv, nachdem er zuvor fünf Jahre beim FC Arsenal unter Vertrag stand. Für den brasilianischen Ex-Profi ist nach nur einem halben Jahr bei Forest schon wieder Schluss. Sportlich lief es bei den Tricky Trees zuletzt alles andere als rund: Sechs Premier League-Spiele in Serie blieb Nottingham zuletzt sieglos, weshalb der Klub im Abstiegskampf steckt.