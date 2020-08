Franzosen berichten: Harit im BVB-Blickfeld

Mit dem FC Schalke 04 blickt Amine Harit auf eine verheerende Rückrunde zurück, die auch beim Marokkaner Spuren hinterlassen hat. Der 23-jährige Offensivmann, so heißt es, will das Schalker Chaos hinter sich lassen und den Abflug aus Gelsenkirchen machen. Mit seiner starken Hinrunde hat Harit jedenfalls sein Potenzial für höhere Aufgaben angedeutet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das französische Portal ‚Le10Sport‘ will bereits von einem interessierten Quartett erfahren haben. Dass sich der FC Barcelona mit Harit befasst, ist schon länger bekannt. Daneben sollen der FC Valencia und OGC Nizza am Dribbler dran sein. So weit, so denkbar. Der vierte Name allerdings: Borussia Dortmund.

FT-Meinung