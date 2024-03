Tuchel-Nachfolger: Überraschungslösung statt Alonso?

Spätestens im Sommer ist für Thomas Tuchel beim FC Bayern Schluss. Womöglich auch schon früher, wenn das Rückspiel gegen Lazio Rom am kommenden Dienstag im Fiasko endet. Ob Tuchel dann automatisch weg ist, ist derweil umstritten. Während ‚Sky‘ an ein Endspiel für Tuchel glaubt, kann sich die ‚Bild‘ auch bei einem Ausscheiden der Bayern und der ersten titellosen Saison seit über einem Jahrzehnt ein Festhalten am Trainer vorstellen.

Früher oder später muss aber ein neuer Übungsleiter her. Die ‚Abendzeitung‘ wirft nun einen neuen Namen in die Verlosung. Demnach wird an der Säbener Straße neben Wunschtrainer Xabi Alonso sowie Sebastian Hoeneß auch Arne Slot von Feyenoord Rotterdam diskutiert.

Wie konkret das Interesse am 45-jährigen Niederländer ist, verrät die Lokalzeitung nicht. Lediglich, dass Slot „zu einer Option werden“ könnte. Als Feyenoord-Coach machte sich der Übungsleiter über die Eredivisie hinaus einen Namen, gewann 2023 die Meisterschaft und erreichte 2022 das Finale der Conference League (0:1 gegen die AS Rom). Im vergangenen Jahr soll sich bereits Tottenham Hotspur sehr konkret mit dem früheren AZ Alkmaar-Coach beschäftigt haben.

Alonso-Verpflichtung „äußerst kompliziert“

Alonso bleibt in München allerdings die Wunschlösung auf die Zeit nach Tuchel. In der Chefetage um den neuen Sportvorstand Max Eberl sollen sich allerdings Zweifel breit machen. Laut der ‚Abendzeitung‘ wird die Verpflichtung des Basken „intern als äußerst kompliziert angesehen“. Eine Einschätzung, die sich auch mit FT-Informationen deckt, nach denen Alonsos klare Präferenz ein Wechsel zum FC Liverpool ist.