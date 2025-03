Außer Form: VfB-Boss zitiert Undav zu sich

Der VfB Stuttgart ist unzufrieden mit den Leistungen von Deniz Undav in der bisherigen Rückrunde. Die ‚Bild‘ zitiert VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth, der angesprochen auf die sportliche Krise des Angreifers klarstellt: „Darüber werden wir diskutieren müssen, das werden wir mit ihm besprechen. Die Trainingswoche war gut. Dass es in den letzten Wochen in den Spielen nicht so überzeugend wirkt, daran müssen wir mit ihm zusammen arbeiten."

Der deutsche Nationalspieler läuft seiner guten Form aus der Vorsaison weit hinterher. In den vergangenen neun Bundesligapartien erzielte der 28-Jährige lediglich einen Treffer und steht insgesamt erst bei mageren acht Scorerpunkten. Zum gleichen Zeitpunkt in der vergangenen Spielzeit sammelte Undav bereits 19 Torbeteiligungen.