United: Neuer Klub für Greenwood?

Mason Greenwood von Manchester United hofft auf ein baldiges Comeback ins Fußballgeschäft. Wie die ‚Sun‘ berichtet, zieht Juventus Turin eine Leihe des englischen Angreifers zur kommenden Saison in Erwägung. Des weiteren sind der AC Mailand, die AS Rom sowie türkische Vereine an dem 21-jährigen Engländer interessiert.

Rückblick: Im Februar dieses Jahres wurden die Ermittlungen gegen Greenwood wegen vermeintlicher Vergewaltigung und Körperverletzung fallen gelassen. Seit seiner Suspendierung im Januar 2022 hat das Offensivtalent nicht mehr für die Red Devils auf dem Platz gestanden. Eine Entscheidung der United-Bosse über Greenwoods Zukunft wurde noch nicht gefällt. Sein Kontrakt ist noch bis 2025 datiert.

