Winterwechsel: Esser in die zweite Liga?

Für Christian Mathenia ist die Saison voraussichtlich schon beendet. Eine Schulterverletzung zwingt den Torhüter des 1. FC Nürnberg für mehrere Monate zum Zuschauen. Die Last allein auf Carl Klaus und Jan Reichert verteilen will der Zweitligist nicht, erfahrene Verstärkung soll her.

Nach Informationen des ‚kicker‘ signalisiert Nürnberg großes Interesse an Michael Esser. Beim Club bestehe die Hoffnung, dass der VfL Bochum zu einem Deal mit geringer oder keiner Ablöse bereit ist, da Essers Vertrag beim Revierklub im Sommer ausläuft.

Der 35-Jährige war 2021 von Hannover 96 nach Bochum zurückgekehrt. Am gesetzten Manuel Riemann gibt es für Esser allerdings kein Vorbeikommen, in der laufenden Saison ist er noch ohne Spielminuten. Größer sind die Chancen auf Einsätze fraglos in Nürnberg.