Arrey-Mbi auf dem Sprung: Hannover bestätigt Verhandlungen

Bei Hannover 96 zeichnet sich der Abschied von Bright Arrey-Mbi konkret ab, wenngleich der kolportierte Millionen-Transfer zu Sporting Braga noch lange nicht in trockenen Tüchern ist. Ins Trainingslager ist der 21-jährige Abwehrspieler nach Angaben des Zweitligisten nicht mitgereist. Grund dafür sind laufende Verhandlungen. „Es ist so, dass uns ein Angebot vorliegt“, bestätigt Sportdirektor Marcus Mann, „ab einer gewissen Größenordnung ist es auch unsere Verpflichtung, uns damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen – sowohl aus wirtschaftlicher Sicht als auch dem Spieler gegenüber.“

Dennoch bleibt man bei Hannover gelassen: „Es besteht überhaupt kein Druck – deswegen ist der Ausgang auch völlig offen. Am Ende wird dann geschaut, ob die Konstellation für alle passt – und wenn das nicht der Fall ist, dann wird es auch nicht zustandekommen. Es gibt schlussendlich also eine gemeinsame Entscheidung dafür oder dagegen. Und die ist noch nicht gefällt. Deswegen ist es auch nicht ausgeschlossen, dass Bright noch nach Österreich nachkommt. Er und ich sind in einem regelmäßigen Austausch.“ Im Gespräch sind rund sechs Millionen Euro für Arrey-Mbi, der einen bis 2026 gültigen Vertrag besitzt.